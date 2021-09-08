У Львові 200 будинків залишились без гарячої води: коли відновлять водопостачання

У Львові 6 вересня трапилась аварія на тепломережі. Внаслідок цього приблизно 200 будинків Шевченківського району міста залишились без гарячої води.

Фахівці вже завершили проводити аварійно-відновлювальні роботи. Водопостачання обіцяють відновити 9 вересня.

До теми У Львові через аварію на мережі 200 будинків залишилися без гарячої води: список вулиць

Аварійний ремонт вже завершили

Головний інженер ЛМКП "Львівтеплоенерго" Володимир Штейбарт розповів, що подачу гарячої води мешканцям приблизно 200 будинків Шевченківського району відновлять вранці 9 вересня.

Після закінчення аварійно-відновлювальних робіт, вчора ввечері (7 вересня – 24 канал) ми розпочали заповнювати мережу теплоносієм. На це потрібен час, адже йдеться про дуже великий об'єм – 2,5 тисячі кубічних метрів води,

– додав інженер.

Ввечері 8 вересня мережа буде заповнена і після цього увімкнуть котельні, щоб прогріти їх. Тож вже зранку наступного дня львів'яни матимуть гарячу воду.

У Львові ввечері 6 вересня через аварію на тепловій мережі діаметром 1000 міліметрів, яка веде до ТЕЦ-2, припинили подачу гарячої води до 200 будинків Шевченківського району. Зокрема, води немає на вулицях Варшавській, Панча, Під Голоско, Хвильового, Інструментальній, Мазепи, Тичини, Лінкольна, Миколайчука, Щурата, Грінченка, Чигиринській, Творчій, Назарука та прилеглих до них.