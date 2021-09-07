Постачання води планують відновити 10 вересня. Працівники "Львівобленерго" мінятимуть компенсатор на місці аварії.

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Де у Львові не буде гарячої води: вулиці

Теплу воду припинили 6 вересня близько 23:00. Гарячої води не буде на таких вулицях:

Варшавській;

Петра Панча;

Під Голоском;

Миколи Хвильового;

Інструментальній;

Гетьмана Мазепи;

Павла Тичини;

Авраама Лінкольна;

Івана Миколайчука;

Василя Щурата;

Бориса Грінченка;

Чигиринській;

Творчій;

Осипа Назарука та прилеглих до них.

Головний інженер Львівобленерго сказав, що міняти компенсатор – нелегка робота. Разом із тим фахівці проводитимуть складні монтажні і демонтажні роботи. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності.

Зверніть увагу! Інформацію щодо відключень світла у Львові ви можете дізнатись на сайті Львівобленерго.