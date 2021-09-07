Постачання води планують відновити 10 вересня. Працівники "Львівобленерго" мінятимуть компенсатор на місці аварії.

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Де у Львові не буде гарячої води: вулиці

Теплу воду припинили 6 вересня близько 23:00. Гарячої води не буде на таких вулицях:

  • Варшавській;
  • Петра Панча;
  • Під Голоском;
  • Миколи Хвильового;
  • Інструментальній;
  • Гетьмана Мазепи;
  • Павла Тичини;
  • Авраама Лінкольна;
  • Івана Миколайчука;
  • Василя Щурата;
  • Бориса Грінченка;
  • Чигиринській;
  • Творчій;
  • Осипа Назарука та прилеглих до них.

Головний інженер Львівобленерго сказав, що міняти компенсатор – нелегка робота. Разом із тим фахівці проводитимуть складні монтажні і демонтажні роботи. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності.