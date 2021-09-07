Постачання води планують відновити 10 вересня. Працівники "Львівобленерго" мінятимуть компенсатор на місці аварії.
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Де у Львові не буде гарячої води: вулиці
Теплу воду припинили 6 вересня близько 23:00. Гарячої води не буде на таких вулицях:
- Варшавській;
- Петра Панча;
- Під Голоском;
- Миколи Хвильового;
- Інструментальній;
- Гетьмана Мазепи;
- Павла Тичини;
- Авраама Лінкольна;
- Івана Миколайчука;
- Василя Щурата;
- Бориса Грінченка;
- Чигиринській;
- Творчій;
- Осипа Назарука та прилеглих до них.
Головний інженер Львівобленерго сказав, що міняти компенсатор – нелегка робота. Разом із тим фахівці проводитимуть складні монтажні і демонтажні роботи. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності.