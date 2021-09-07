Поставку воды планируют возобновить 10 сентября. Работники "Львовоблэнерго" будут менять компенсатор на месте аварии.
Обратите внимание Во Львове открыли для проезда отремонтированную Пекарскую: как она теперь выглядит
Где во Львове не будет горячей воды: улицы
Теплую воду прекратили 6 сентября около 23:00. Горячей воды не будет на таких улицах:
- Варшавской;
- Петра Панча;
- Под голоском;
- Николая Хвылевого;
- Инструментальной;
- Гетмана Мазепы;
- Павла Тычины;
- Авраама Линкольна;
- Ивана Миколайчука;
- Василия Щурата;
- Бориса Гринченко;
- Чигиринской;
- Творческой;
- Осипа Назарука и прилегающих к ним.
Главный инженер Львовоблэнерго сказал, что менять компенсатор – нелегкая работа. Вместе с тем специалисты будут проводить сложные монтажные и демонтажные работы. Жителей просят извинить за временные неудобства.