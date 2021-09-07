Поставку воды планируют возобновить 10 сентября. Работники "Львовоблэнерго" будут менять компенсатор на месте аварии.

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Где во Львове не будет горячей воды: улицы

Теплую воду прекратили 6 сентября около 23:00. Горячей воды не будет на таких улицах:

Варшавской;

Петра Панча;

Под голоском;

Николая Хвылевого;

Инструментальной;

Гетмана Мазепы;

Павла Тычины;

Авраама Линкольна;

Ивана Миколайчука;

Василия Щурата;

Бориса Гринченко;

Чигиринской;

Творческой;

Осипа Назарука и прилегающих к ним.

Главный инженер Львовоблэнерго сказал, что менять компенсатор – нелегкая работа. Вместе с тем специалисты будут проводить сложные монтажные и демонтажные работы. Жителей просят извинить за временные неудобства.

Обратите внимание! Информацию об отключении света во Львове вы можете узнать на сайте Львовоблэнерго.