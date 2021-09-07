Поставку воды планируют возобновить 10 сентября. Работники "Львовоблэнерго" будут менять компенсатор на месте аварии.

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Где во Львове не будет горячей воды: улицы

Теплую воду прекратили 6 сентября около 23:00. Горячей воды не будет на таких улицах:

  • Варшавской;
  • Петра Панча;
  • Под голоском;
  • Николая Хвылевого;
  • Инструментальной;
  • Гетмана Мазепы;
  • Павла Тычины;
  • Авраама Линкольна;
  • Ивана Миколайчука;
  • Василия Щурата;
  • Бориса Гринченко;
  • Чигиринской;
  • Творческой;
  • Осипа Назарука и прилегающих к ним.

Главный инженер Львовоблэнерго сказал, что менять компенсатор – нелегкая работа. Вместе с тем специалисты будут проводить сложные монтажные и демонтажные работы. Жителей просят извинить за временные неудобства.