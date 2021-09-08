Фахівці вже завершили проводити аварійно-відновлювальні роботи. Водопостачання обіцяють відновити 9 вересня.
До теми У Львові через аварію на мережі 200 будинків залишилися без гарячої води: список вулиць
Аварійний ремонт вже завершили
Головний інженер ЛМКП "Львівтеплоенерго" Володимир Штейбарт розповів, що подачу гарячої води мешканцям приблизно 200 будинків Шевченківського району відновлять вранці 9 вересня.
Після закінчення аварійно-відновлювальних робіт, вчора ввечері (7 вересня – 24 канал) ми розпочали заповнювати мережу теплоносієм. На це потрібен час, адже йдеться про дуже великий об'єм – 2,5 тисячі кубічних метрів води,
– додав інженер.
Ввечері 8 вересня мережа буде заповнена і після цього увімкнуть котельні, щоб прогріти їх. Тож вже зранку наступного дня львів'яни матимуть гарячу воду.