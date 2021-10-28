У Львові 49-річний грузин напав на студента

28 жовтня 2021 , 12:23
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Джерело:

Нацполіція Львівщини

На Академіка Сахарова у Львові 49-річний іноземець накинувся на 18-річного студента. Зловмисник вдарив хлопця і відібрав у нього телефон і втік. Зараз потерпілий перебуває в лікарні.

З даними ZAXID.NET, іноземець приїхав до України з Грузії. Постраждалий натомість є студентом Львівської політехніки. Напад стався 23 жовтня.

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Накинувся і побив

За даними поліції, близько 4.30 ранку іноземець накинувся на 18-річного студента. Нападник вдарив хлопця, внаслідок чого потерпілий впав на землю.

Тоді грузин відібрав у студента мобільний телефон та втік. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. Слідчі повідомили іноземцю про підозру за "розбій". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Поки що правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Напад у Чернівцях

  • П'яний молодик з кулаками накинувся на охоронця торгового центру. Він не погодився з тим, що йому зробили зауваження через розпивання алкоголю посеред вулиці.
  • Після цього правопорушника затримали та передали працівникам поліції. До того ж охоронці викликали швидку, адже молодик "був у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння та поводився вкрай агресивно".
  • У охоронній службі розповіли, що "закінчилась ця історія тим, що прийшла мати хлопця і забрала його додому".
Автор: Марта Кушка