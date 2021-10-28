У Львові 49-річний грузин напав на студента

На Академіка Сахарова у Львові 49-річний іноземець накинувся на 18-річного студента. Зловмисник вдарив хлопця і відібрав у нього телефон і втік. Зараз потерпілий перебуває в лікарні.

З даними ZAXID.NET, іноземець приїхав до України з Грузії. Постраждалий натомість є студентом Львівської політехніки. Напад стався 23 жовтня.

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Накинувся і побив

За даними поліції, близько 4.30 ранку іноземець накинувся на 18-річного студента. Нападник вдарив хлопця, внаслідок чого потерпілий впав на землю.

Тоді грузин відібрав у студента мобільний телефон та втік. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. Слідчі повідомили іноземцю про підозру за "розбій". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Поки що правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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