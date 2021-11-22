У Львові безхатьків вакцинуватимуть від коронавірусу

У Львові організують для безхатьків пункт вакцинації проти COVID-19. Ініціативу втілюватимуть разом із громадськими організаціями, які допомагають безпритульним.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а. Відкриття заплановане на 26 листопада. Пункт працюватиме з 11:00 до 18:00.

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У Львові облаштують пункт вакцинації для безхатьків

Виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко розповів, що пункт вакцинації для безхатьків створять для того, щоб дати змогу усім, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від коронавірусу. Адже пандемія вже набула загрозливих масштабів.

Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їхнє харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю,

– додав посадовець.

Водночас фахівці протягом тижня активно інформуватимуть безхатьків про цей пункт вакцинації. Зокрема, про нього розповідатимуть волонтери громадських організацій там, де вони традиційно годують безпритульних.

Ініціативу втілюватимуть у співпраці з громадськими організаціями:

ГО "Благоустрій рідного міста";

ЛМГО Спільнота взаємодопомоги "Оселя";

БФ "Там де живе надія";

Релігійна громада Храму Христового Воскресіння;

ГО "Вектор допомоги";

БФ "Серця надії";

Корпорація Добрих Справ;

"Еліос Львів";

Спільнота святого Егідія;

ГО "Тарілка" та інші.



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