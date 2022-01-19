У Львові чоловік погрожував перерізати собі горло на залізничному вокзалі

На Головному залізничному вокзалі Львова 19 січня чоловік намагався вчинити самогубство. Він приклав до свого горла ніж, та казав, що переріже його.

На місці події працювали патрульні. Вони вмовили чоловіка не вкорочувати собі життя.

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Чоловік погрожував перерізати собі горло

У низці місцевих телеграм-каналів 19 січня з'явилося відео, на якому чоловік погрожував перерізати собі горло. За інформацією "Діло", інцидент трапився на Головному залізничному вокзалі Львова приблизно об 11:30.

Чоловік виліз на паркан зі сторони автовокзалу та приклав до свого горла ніж. Спочатку він не хотів озвучити свої вимоги. Окрім цього, він не йшов на контакт з патрульними, які прибули на місце виклику.

На відео чутно, що чоловік спілкується російською. Він зазначив, що приїхав у Львів з Мелітополя. Чоловік попросив зателефонувати його дружині, однак коли це зробили, не повірив. Згодом правоохоронцям вдалося допомогти мелітопольцю. Його доправили до Львівської психіатричної лікарні.

У коментарі 24 каналу речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила інформацію про цей інцидент. Додаткову інформацію вона пообіцяла надати згодом.

Дивіться відео, як чоловік погрожував вкоротити собі віку: