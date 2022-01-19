Во Львове мужчина угрожал перерезать себе горло на железнодорожном вокзале

На Главном железнодорожном вокзале Львова 19 января мужчина пытался совершить самоубийство. Он приложил к своему горлу нож и говорил, что перережет его.

На месте происшествия работали патрульные. Они уговорили мужчину не лишать себя жизни.

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Мужчина угрожал перерезать себе горло

В ряде местных телеграм-каналов 19 января появилось видео, на котором мужчина угрожал перерезать себе горло. По информации портала "Дело", инцидент произошел на главном железнодорожном вокзале Львова примерно в 11:30.

Мужчина вылез на забор со стороны автовокзала и приложил к своему горлу нож. Сначала он не хотел озвучивать свои требования. Кроме этого, он не шел на контакт с патрульными, которые прибыли на место вызова.

На видео слышно, что мужчина общается на русском. Он отметил, что приехал во Львов из Мелитополя. Мужчина попросил позвонить его жене, однако когда это сделали, не поверил. Впоследствии правоохранителям удалось помочь мелитопольцу. Его доставили во Львовскую психиатрическую больницу.

В комментарии 24 каналу пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий подтвердила информацию об этом инциденте. Дополнительную информацию она пообещала предоставить позже.

Смотрите видео, как мужчина угрожал покончить с собой: