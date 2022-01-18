Трагический инцидент случился ночью. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина выпал из окна 7 этажа

В полиции рассказали, что в Дрогобыче примерно в полночь из окна собственной квартиры выпал 35-летний местный житель. Он проживал на улице Стрыйской.

В результате падения с 7 этажа мужчина получил чрезвычайно тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Тело погибшего направили на экспертизу.

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