Это произошло в Луганской области, на территории проведения Операции объединенных сил. Предварительно, речь идет о самоубийстве.

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На Донбассе нашли застреленным контрактника из Кировоградской области

Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщила о трагическом случае в Вооруженных силах Украины, произошедшем 18 января на территории проведения Операции Объединенных сил.

В тот день обнаружили застреленного военнослужащего 1998 года рождения, контрактника родом из села Новогригоровка Друга Кировоградской области.

Предварительно, как отмечают в прокуратуре, установлено, что военный выстрелил себе в подбородок из штатного оружия.

Но обратите внимание: следствие еще продолжается, рассматривают и другие версии – среди которых умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил пользования оружием.

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Полный текст сообщения Специальной прокуратуры объединенных сил в фейсбуке:

18 января 2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года, уроженца села Новогригоровка Друга Кировоградской области.

На место происшествия безотлагательно выехал руководитель Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Щастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой утраты.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Щастинского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.