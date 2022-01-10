Мужчина был уроженцем Кривого Рога Днепропетровской области. К правоохранителям сообщение о трагедии поступило в день смерти военного.

Ранее На Донбассе нашли застреленным контрактника: говорят о самоубийстве

На Донбассе нашли мертвым 18-летнего военного

Известно, что солдат обслуживал пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия. Случилось это в месте, где он служил.

В спецпрокуратуре выразили слова соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой утраты.

Правоохранители начали уголовное производство

По факту гибели военнослужащего начали уголовное производство. Кроме версии самоубийства, также рассматривают и другие – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Сейчас проводят первоочередные следственные действия и принимают меры по полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Другой случай самоубийства в зоне проведения ООС

3 января в зоне проведения ООС нашли военного без признаков жизни.

Предварительно, воин покончил жизнь самоубийством. Военный, вероятнее всего, выстрелил в голову из вверенного ему штатного оружия. Хотя правоохранители рассматривают и другие версии.

Солдат был механиком-водителем медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.

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Текст сообщения Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере ОС

09.01.2022 Донецкой специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2003 года рождения, уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Покровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что солдат, который обслуживал пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой утраты.

По факту гибели военнослужащего, Донецкой спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.