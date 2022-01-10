Чоловік був уродженцем Кривого Рогу Дніпропетровської області. До правоохоронців повідомлення про трагедію надійшло у день смерті військового.

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Відомо, що солдат обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин. За попередньою інформацією, він покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї. Трапилося це у місці, де він служив.

У спецпрокуратурі висловили слова співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

За фактом загибелі військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Окрім версії самогубства, також розглядають й інші – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводять першочергові слідчі дії та вживають заходи щодо повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Інший випадок самогубства у зоні проведення ООС

3 січня у зоні проведення ООС знайшли військового без ознак життя.

Попередньо, воїн покінчив життя самогубством. Військовий, найімовірніше, вистрілив в голову з ввіреної йому штатної зброї. Хоча правоохоронці розглядають й інші версії.

Солдат був механіком-водієм медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.

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Текст допису Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері ОС

09.01.2022 Донецькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2003 року народження, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

На місце події невідкладно виїхав прокурор Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.

Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати.

За фактом загибелі військовослужбовця, Донецькою спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються, також, інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.