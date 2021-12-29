Загиблий був старшим оператором протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин.

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Він з 1985 року народження, уродженець Запоріжжя.

Найімовірніше, було самогубство

У прокуратурі переконані, що боєць вчинив суїцид, перебуваючи на бойовому чергуванні. Він вистрелив собі в голову зі штатної зброї.

Кримінальну справу відкрили з приміткою "самогубство". Однак розглядають також інші версії, зокрема — умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Зверніть увагу! Правоохоронці просять усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, звернутись до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за телефоном 066 732 16 91.

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У зоні ООС 12 грудня знайшли тіло 26-річного військового з Дніпропетровщини. Ймовірно, він теж застрелився. Розслідування загибелі проводить Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил.

На Луганщині 22 грудня покінчив з життям 22-річний солдат. Він застрелився під час нічного чергування на території взводного опорного пункту.

Також на Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним з тих, хто вижив у боях під Волновахою.

Текст поста Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил:

Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині

28.12.2021 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1985 року народження, уродженця м. Запоріжжя.

На місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати.

За фактом загибелі військовослужбовця, Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Розслідування загибелі військовослужбовця здійснюється слідчими Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просимо звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за телефоном 0667321691.