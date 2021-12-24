Інформація про загиблого контрактника надійшла 22 грудня. Солдат був уродженець селища Білозерка Херсонської області.

Раніше У Харкові хлопець намагався покінчити з життям: медики витягли його з петлі

На місце виїхали представники прокуратури

На місце трагедії виїхав прокурор Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Також загибель розслідує слідчо-оперативна група та експерти.

Солдат застрелився зі штатної зброї

У прокуратурі повідомили, що солдат чергував вночі на території взводного опорного пункту однієї з військових частин. Військовий вистрелив собі в голову зі штатної зброї.

Зверніть увагу! Спецпрокуратура розпочала кримінальне провадження. Розглядають й інші версії – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Всіх, хто має інформацію про жахливий випадок, просять звертатись до Луганської спеціалізованої прокуратури.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Читайте також На Дарниці чоловік вистрибнув з 7-го поверху і дивом вижив

Коротко про останні випадки самогубств серед військових та правоохоронців:

У зоні ООС застрелився військовий з Дніпропетровщини. Тіло 26-річного чоловіка знайшли 12 грудня.

Наприкінці листопада у Ковелі, що на Волині, покінчив з життям молодий поліцейський. Справу розслідує ДБР.

14 листопада на Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він вижив після важких боїв поблизу Волновахи .

Допис Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил:

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Луганщині

22.12.2021 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1999 року народження, уродженця смт. Білозерка Херсонської області.

Попередньо встановлено, що солдат, перебував на нічному чергування на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.