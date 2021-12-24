Информация о погибшем контрактнике поступила 22 декабря. Солдат был уроженцем поселка Белозерка Херсонской области.

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На место выехали представители прокуратуры

На место трагедии выехал прокурор Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил. Также гибель расследуется следственно-оперативной группой и экспертами.

Солдат застрелился из штатного оружия

В прокуратуре сообщили, что солдат дежурил ночью на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей. Военный выстрелил себе в голову из штатного оружия.

Обратите внимание! Спецпрокуратура начала уголовное производство. Рассматривают и другие версии – преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Всех, кто имеет информацию об ужасном случае, просят обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Коротко о последних случаях самоубийств среди военных и правоохранителей:

В зоне ООС застрелился военный из Днепропетровской области. Тело 26-летнего мужчины обнаружили 12 декабря.

В конце ноября в Ковеле на Волыни покончил с жизнью молодой полицейский. Дело расследуется ГБР.

14 ноября на Волыни покончил с собой ветеран АТО Андрей Стягов. Он выжил после тяжелых боев вблизи Волновахи.

Сообщение Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил:

Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Луганской области

22.12.2021 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1999 года, уроженца пгт. Белозерка Херсонской области.

Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.