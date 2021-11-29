Эту информацию 24 каналу подтвердили в полиции Волыни. Однако дело уже передали в Государственное бюро расследований.
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Как произошла трагедия
Трагический инцидент произошел около 12:00 на улице Драгоманова, пишут "Волынские новости". Мужчина якобы вышел в туалет, где и раздался выстрел.
Медики быстро прибыли на место происшествия, но спасти правоохранителя уже не смогли.
Другой случай на Черниговщине
В Черниговской области 29 ноября застрелили полицейского. Правоохранитель 28 ноября поехал на охоту с тремя товарищами. Тогда в полицейского внезапно попал другой охотник. Предварительно известно, что это произошло случайно.
Мужчину оперативно госпитализировали в больницу Черниговского районного управления полиции. К сожалению, он погиб. Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства произошедшего как убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 5 лет.