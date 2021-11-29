Цю інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Волині. Однак справу вже передали до Державного бюро розслідувань.

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Як сталась трагедія

Трагічний інцидент трапився близько 12:00 на вулиці Драгоманова, пишуть "Волинські новини". Чоловік начебто вийшов в туалет, де і пролунав постріл.

Медики швидко прибули на місце події, але врятувати правоохоронця вже не змогли.

Зверніть увагу! У Херсонській області 30 червня також застрелився правоохоронець. Вистріл почули працівники пансіонату, в якому поліцейський жив.

Інший випадок на Чернігівщині

У Чернігівській області 29 листопада застрелили поліцейського. Правоохоронець 28 листопада поїхав на полювання з трьома товаришами. Тоді у поліцейського раптово поцілив інший мисливець. Попередньо відомо, що це сталось випадково.

Чоловіка оперативно госпіталізували до лікарні Чернігівського районного управління поліції. На жаль, він загинув. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини події як вбивство через необережність. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 5 років.