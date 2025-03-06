Сейчас обе стороны готовятся к визиту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Radio NV.

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Кто примет участие в переговорах в Саудовской Аравии

По данным источников Radio NV, в американскую делегацию войдет советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель президента по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Тогда как Украину в Эр-Риярде в рамках переговоров по мирному соглашению, вероятно, будет представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Сообщается, что уже 11 марта Украина и США могут подписать договор о полезных ископаемых.

Кроме этого, источник издания в Офисе Президента сообщил, что в Саудовскую Аравию запланирован и визит украинского главы государства Владимира Зеленского и его команды. Однако, пока неизвестно, будет ли он участвовать в переговорах.

Отметим, что Зеленский должен был посетить страну еще в феврале. Однако отменил визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между Россией и США. Тогда президент сказал, что не хочет совпадений и чтобы партнеры подумали "что-то лишнее".