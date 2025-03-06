А также поблагодарил за поддержку союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также У Украины появилась серьезная проблема из-за действий Трампа: ее решение должно быть приоритетом

Что заявил Зеленский

Украинский президент не только вспомнил о сотрудничестве с США, но и выразил благодарность за поддержку Европы.

Я благодарен за всю поддержку, и украинцы действительно ценят, что во время таких больших эмоций в мировой политике европейская целостность сохраняется и Европа действительно пытается делать правильные вещи,

– говорит Зеленский.

Добавим, что 5 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности Соединенных Штатов Майклом Волцом.