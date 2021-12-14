Погибшим оказался уроженец Семеновки, что в Днепропетровской области. Младший сержант служил по контракту.
Ранее Нашли повешенным одесского лицеиста: еще одна версия трагедии
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели
На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела и эксперты.
Они предварительно установили, что старший взводно-опорного пункта покончил жизнь самоубийством. Мужчина выстрелил себе в голову из штатного оружия во время несения службы.
Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах трагедии, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.
Коротко о последних случаях самоубийств среди правоохранителей и военных:
- В конце ноября на Волыни застрелился молодой патрульный. СМИ пишут, что причиной такого шага мог стать конфликт с руководством.
- Также на Волыни покончил с собой ветеран АТО Андрей Стягов. Он был одним из выживших в боях под Волновахой.
- Во Львове 30 октября из окна казармы выпал 18-летний солдат-срочник Андрей Дробах. Полиция расследует трагедию как самоубийство.
Текст публикации Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил:
Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области.
12.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1995 года, уроженца с. Семеновка Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что младший сержант, старший взводно-опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91.