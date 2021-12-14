Погибшим оказался уроженец Семеновки, что в Днепропетровской области. Младший сержант служил по контракту.

Ранее Нашли повешенным одесского лицеиста: еще одна версия трагедии

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели

На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела и эксперты.

Они предварительно установили, что старший взводно-опорного пункта покончил жизнь самоубийством. Мужчина выстрелил себе в голову из штатного оружия во время несения службы.

Обратите внимание! Спецпрокуратура проводит расследование. Кроме самоубийства, рассматривают и другие версии – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах трагедии, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.

Коротко о последних случаях самоубийств среди правоохранителей и военных:

В конце ноября на Волыни застрелился молодой патрульный. СМИ пишут, что причиной такого шага мог стать конфликт с руководством.

Также на Волыни покончил с собой ветеран АТО Андрей Стягов. Он был одним из выживших в боях под Волновахой.

Во Львове 30 октября из окна казармы выпал 18-летний солдат-срочник Андрей Дробах. Полиция расследует трагедию как самоубийство.

Текст публикации Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил:

Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области.

12.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1995 года, уроженца с. Семеновка Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что младший сержант, старший взводно-опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91.