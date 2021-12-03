Парень якобы имел долги, которые был вынужден отрабатывать. Об этом 2 декабря рассказал журналистам мужчина, решивший остаться анонимным.

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Вывозили работать на поле

Товарищ погибшего рассказал, что за подростком якобы ежедневно приезжал мужчина, которого зовут Павел. Он увозил парня отрабатывать долг.

Это якобы обычно происходило на поле за городом. Там подросток был вынужден убирать доски и вырывать траву. При этом парень рассказывал друзьям, что ему угрожали.

За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он в следующий раз будет ехать на работу. Говорил, что не знает, может завтра – послезавтра.

– рассказал собеседник журналистов.

Также он добавил, что лицеист жаловался на угрозы. Мол, боится ехать на эти работы, потому что Павел его сильно запугал.

Обо всем знал директор

Также СМИ сообщили, что об этом запугивании знал директор лицея. При этом тот якобы был на стороне этого "работодателя". Однако неизвестно насколько это соответствует действительности.

Также анонимный собеседник рассказал, что этот Павел, является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Пока неизвестно, заинтересовались ли этими данными правоохранители.

Что было известно ранее

Тело подростка обнаружила работница лицея в туалете. Впоследствии рассказали сразу несколько версий того, почему он мог совершить такой ужасный поступок. В частности, звучали версии о буллинге и пьянстве матери.

Однако это отрицал отец одного из одноклассников погибшего. Он говорил, что подростка якобы обвинили в похищении телефона, которого он не совершал. Ни одну из версий пока официально не подтверждали и не опровергали. Правоохранители пока открывали только производство по самому факту самоубийства.