Погибшему было только 15 лет. Сначала о трагедии написали в местных телеграмм-каналах, а потом все официально подтвердила глава департамента образования горсовета Одессы Елена Буйневич.

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Мог страдать от буллинга

Чиновница не называет причину смерти, пока ее не установят правоохранители. Сейчас с другими школьниками работают психологи. Это необходимо, поскольку они пережили сильный стресс.

В телеграмме "Одесса Новости" сообщили, что парень повесился из-за того, что страдал от буллинга. Также причиной якобы мог быть алкоголизм матери. До этого школьник уже хотел выпрыгнуть из окна, однако его удалось остановить.

Правоохранители начали расследование

В полиции Одесской области сообщили, что мертвым парня обнаружила воспитательница лицея еще утром. Это произошло в туалете учебного заведения. Сейчас уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Якобы обвинили в похищении телефона

Издание УСИ пишет, что не все соглашаются с версией о буллинге. В частности, это заявил журналистам отец одного из одноклассников погибшего.

Это одноклассник моего сына, причем тут учителя, причем тут "обижали", кто обижал? Это нормальный парень был, занимался спортом, хороший парень. Дружил с одноклассниками, отзывчивый парень был,

– рассказал мужчина.

Также он добавил, ссылаясь на рассказы детей, что парень вступился за девочку, у которой забрали телефон. После этого он якобы зашел в класс и рассказал об инциденте одноклассникам. Но также есть ученики, которые писали, что парня обвинили в том, что он украл телефон.

Читайте полный текст сообщения педагога Елены Буйневич:

Трагедия в лицее Олимпиец. Лишился жизни ребенок, парень 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников.

Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией.

С одноклассниками также рядом психологи Департамента, потому что дети пережили серьезный стресс.

Самое страшное.