Загиблому було тільки 15 років. Спершу про трагедію написали в місцевих телеграм каналах, а потім усе офіційно підтвердла голова Департаменту освіти міськради Одеси Олена Буйневич.

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Міг потерпати від булінгу

Посадовиця не називає причину смерті, поки її не встановлять правоохоронці. Наразі з іншими школярами працюють психологи. Це необхідно, оскільки вони пережили сильний стрес.

У телеграмі "Новости Одесса" повідомили, що хлопець повісився через те, що потерпав від булінгу. Також причиною нібито міг бути алкоголізм матері. До цього школяр вже хотів вистрибнути з вікна, проте його вдалося зупинити.

Правоохоронці почали розслідування

У поліції Одещини повідомили, що мертвим хлопця виявила вихователька ліцею ще зранку. Це сталося в туалеті навчального закладу. Наразі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".

Нібито звинуватили у викраденні телефону

Видання УСІ пише, що не всі погоджуються з версією про булінг. Зокрема, це заявив журналістам батько одного з однокласників загиблого.

Це однокласник мого сина, причому тут вчителі, причому тут "кривдили", хто кривдив? Це нормальний хлопець був, займався спортом, добрий хлопець. Дружив із однокласниками, чуйний хлопець був,

– розповів чоловік.

Також він додав посилаючись на розповіді дітей, що хлопець заступився за дівчинку, у якої забрали телефон. Після цього він нібито зайшов у клас і розповів про інцидент однокласникам. Але також є учні, які писали, що хлопця звинуватили у тому, що він украв телефон.

Читайте повний текст допису освітянки Олени Буйневич:

Трагедія в ліцеї Олімпієць. Втратила життя дитина, хлопець 15 років. Трагедія для всіх, хто працює з дітьми, освітян, однолітків.

Ведеться слідство. Тому причини, з яких це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією.

З однокласниками також поруч психологи Департаменту, бо діти пережили серйозний стрес.

Найстрашніше.