Загиблим виявився уродженець Семенівки, що у Дніпропетровській області. Молодший сержант служив за контрактом.

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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі

На місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спеціалізованої прокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу та експерти.

Вони попередньо встановили, що старший взводно-опорного пункту покінчив життя самогубством. Чоловік вистрелив собі у голову зі штатної зброї під час несення служби.

Зверніть увагу! Спецпрокуратура проводить розслідування. Окрім самогубства, розглядають й інші версії – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Усіх, хто має якусь інформацію про обставини трагедії, просять звертатись до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Коротко про останні випадки самогубств серед правоохоронців та військових:

Наприкінці листопада на Волині застрелився молодий патрульний. ЗМІ пишуть, що причиною такого кроку міг стати конфлікт з керівництвом.

Також на Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним з тих, хто вижив у боях під Волновахою.

У Львові 30 жовтня з вікна казарми випав 18-річний солдат-строковик Андрій Дробах. Поліція розслідує трагедію як самогубство.

Текст публікації Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил:

Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині.

12.12.2021 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1995 року народження, уродженця с. Семенівка Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що молодший сержант, старший взводно-опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.