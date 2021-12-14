Загиблим виявився уродженець Семенівки, що у Дніпропетровській області. Молодший сержант служив за контрактом.

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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі

На місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спеціалізованої прокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу та експерти.

Вони попередньо встановили, що старший взводно-опорного пункту покінчив життя самогубством. Чоловік вистрелив собі у голову зі штатної зброї під час несення служби.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Коротко про останні випадки самогубств серед правоохоронців та військових:

Текст публікації Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил:

Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині.
12.12.2021 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1995 року народження, уродженця с. Семенівка Дніпропетровської області.
Попередньо встановлено, що молодший сержант, старший взводно-опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.
Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просимо звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил за тел. 066 732 16 91.