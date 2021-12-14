Загиблим виявився уродженець Семенівки, що у Дніпропетровській області. Молодший сержант служив за контрактом.
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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі
На місце події невідкладно виїхав прокурор Маріупольської спеціалізованої прокуратури, слідчо-оперативна група Волноваського районного відділу та експерти.
Вони попередньо встановили, що старший взводно-опорного пункту покінчив життя самогубством. Чоловік вистрелив собі у голову зі штатної зброї під час несення служби.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.
Коротко про останні випадки самогубств серед правоохоронців та військових:
- Наприкінці листопада на Волині застрелився молодий патрульний. ЗМІ пишуть, що причиною такого кроку міг стати конфлікт з керівництвом.
- Також на Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним з тих, хто вижив у боях під Волновахою.
- У Львові 30 жовтня з вікна казарми випав 18-річний солдат-строковик Андрій Дробах. Поліція розслідує трагедію як самогубство.
Текст публікації Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил: