Однак повністю залучити її до бойових дій не можуть через теплу погоду. Детальніше 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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Як росіяни діють взимку

Похолодання, на яке розраховували росіяни, не виправдало себе. Щоб повноцінно застосовувати всі потужності бронетехніки, танків, МТ-ЛБ та БМП, щоб доставляти та прикривати піхоту під час штурмових дій, необхідна температура повітря нижче 10 градусів протягом кількох днів.

Лише за таких умов техніка максимально використає свій ресурс мобільності. Зараз же, за словами військового, цього не сталося. Погода постійно коливається. На Донеччині нині переважно тепло, але в деяких місцях дійсно холодніше.

Це не та зима, на яку розраховував окупант,

– наголосив Володимир Черняк.

Наразі погодні умови дозволяють застосовувати ворогу тільки тактику піхотного наступу, іноді із залученням бронетехніки.

Зверніть увагу! Бригада "Рубіж" збирає гроші на купівлю автомобілів, які є видатковим матеріалом на фронті. Підтримати військових можна за посиланням або реквізитами 4441 1111 2821 7100

Станом на 4 січня Сили оборони ліквідували 794 760 окупантів. Лише за минулу добу вдалося знищити 1510 солдатів та навіть один гелікоптер.