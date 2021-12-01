Валитимуть все на проблеми в сім'ї, – ЗМІ

У кабінеті між підлеглим та керівником міг трапитися конфлікт. Про це розповів один із працівників відділку, в якому трапилася трагедія.

Важливо На Волині застрелився молодий поліцейський

Його могли довести до самогубства через тиск. Але про це вам ніхто не розповість. Будуть все валити на проблеми у сім'ї. Можливо, вони (особисті проблеми – 24 канал) були. Може, через це у Влада був поганий психоемоційний стан, але він (керівник – 24 канал) його просто морально допік,

– мовиться у повідомленні.

Водночас про якого саме керівника мовиться – невідомо.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з патрульною поліцією Волинської області, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Атмосфера у ковельському відділку нібито була напруженою

За даними видання, у колективі відділу патрульної поліції Ковеля атмосфера часто була напруженою. На тиск з боку керівництва скаржилися самі ж патрульні. У вересні 2021 року виник конфлікт між поліцейськими та начальником. Причина – керівництво не дозволяло брати вихідний.

Тоді патрульні надіслали журналістам відео скандалу. Однак спроби правоохоронців взяти вихідний нібито так і не зазнали успіху.

Що відомо про самогубство патрульного