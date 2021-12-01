Будут валить все на проблемы в семье, – СМИ

В кабинете между подчиненным и руководителем мог произойти конфликт. Об этом рассказал один из работников участка, в котором случилась трагедия.

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Его могли довести до самоубийства из-за давления. Но об этом вам никто не расскажет. Будут все валить на проблемы в семье. Возможно, они (личные проблемы – 24 канала) были. Может, из-за этого у Влада было плохое психоэмоциональное состояние, но он (руководитель – 24 канал) его просто морально довел,

– говорится в сообщении.

В то же время о каком именно руководителе говорится – неизвестно.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с патрульной полицией Волынской области, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Атмосфера в отделении Ковеля якобы была напряженной

По данным издания, в коллективе отдела патрульной полиции Ковеля атмосфера часто была напряженной. На давление со стороны руководства жаловались сами патрульные. В сентябре 2021 года возник конфликт между полицейскими и начальником. Причина – руководство не разрешало брать выходной.

Тогда патрульные послали журналистам видео скандала. Однако попытки правоохранителей взять выходной якобы так и не были успешными.

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