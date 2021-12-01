Будут валить все на проблемы в семье, – СМИ
В кабинете между подчиненным и руководителем мог произойти конфликт. Об этом рассказал один из работников участка, в котором случилась трагедия.
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Его могли довести до самоубийства из-за давления. Но об этом вам никто не расскажет. Будут все валить на проблемы в семье. Возможно, они (личные проблемы – 24 канала) были. Может, из-за этого у Влада было плохое психоэмоциональное состояние, но он (руководитель – 24 канал) его просто морально довел,
– говорится в сообщении.
В то же время о каком именно руководителе говорится – неизвестно.
Атмосфера в отделении Ковеля якобы была напряженной
По данным издания, в коллективе отдела патрульной полиции Ковеля атмосфера часто была напряженной. На давление со стороны руководства жаловались сами патрульные. В сентябре 2021 года возник конфликт между полицейскими и начальником. Причина – руководство не разрешало брать выходной.
Тогда патрульные послали журналистам видео скандала. Однако попытки правоохранителей взять выходной якобы так и не были успешными.
Что известно о самоубийстве патрульного
- Трагедия произошла около 12 часов утра в отделении патрульной полиции Ковеля.
- Мужчина выстрелил в себя в туалете.
- На место происшествия прибыли медики, однако спасти патрульного им не удалось.