Погибший был старшим оператором противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей.

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Он 1985 года рождения, уроженец Запорожья.

Скорее всего, это было самоубийство

В прокуратуре убеждены, что боец ​​совершил суицид, находясь на боевом дежурстве. Он выстрелил себе в голову из штатного оружия.

Уголовное дело было открыто с примечанием "самоубийство". Однако рассматривают также другие версии, в частности умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Обратите внимание! Правоохранители просят всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, обратиться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону 066 732 16 91.

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В зоне ООС 12 декабря нашли тело 26-летнего военного из Днепропетровской области. Вероятно, он тоже застрелился. Расследование гибели проводится Специализированной прокуратурой объединенных сил.

В Луганской области 22 декабря покончил с жизнью 22-летний солдат. Он застрелился во время ночного дежурства на территории взводного опорного пункта.

Также на Волыни покончил с собой ветеран АТО Андрей Стягов. Он был одним из выживших в боях под Волновахой.

Текст поста Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил:

Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области

28.12.2021 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года, уроженца г. Запорожья.

На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой утраты.

По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону 0667321691.