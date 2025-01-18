Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как "ограниченно годным" избежать статуса "в розыске" в Резерв+

В Минобороны объяснили, что граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

В то же время невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК – это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это может быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – или от 17 000 до 25 500 гривен,

– отметили в министерстве.

В то же время в министерстве добавили, что если лицо со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, то электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако если ТЦК направит повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки, то в приложении Резерв+ отобразится статус "в розыске".

Стоит отметить, что из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как "ограниченно годный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время".

Сейчас мужчин могут определить "годными" или "непригодными" к военной службе. В то же время при некоторых условиях военнообязанных могут определить "временно непригодными".