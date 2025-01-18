Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як "обмежено придатним" уникнути статусу "в розшуку" в Резерв+

У Міноборони пояснили, що громадяни України, які до внесення змін у законодавство про військовий обов'язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Водночас невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за це може бути накладено штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – або від 17 000 до 25 500 гривень,

– зазначили у міністерстві.

Водночас у міністерстві додали, що якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, то електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов'язаний не виконає умови цієї повістки, то в застосунку Резерв+ відобразиться статус "у розшуку".

Варто зазначити, що з положень законодавства про військовий обов'язок і військову службу виключено такі визначення як "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Наразі чоловіків можуть визначити "придатними" або "непридатними" до військової служби. Водночас за деяких умов військовозобов'язаних можуть визначити "тимчасово непридатними".