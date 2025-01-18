Відстрочку від призову можуть отримати як чоловіки, так і жінки, що підлягають мобілізації. Як відбувається мобілізація багатодітних батьків та які зміни у 2025 році розповіла "Фактам" адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська, передає 24 Канал.

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Як отримати відстрочку багатодітним батькам

Щоб отримати відстрочку багатодітним батькам, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус.

Його можна отримати у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення у РВА, міських чи селищних радах, ЦНАПах.

Також для отримання відстрочки потрібне свідоцтва про народження дітей, де вказано батьківство та свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Для одружених ці документи є достатніми для підтвердження права на відстрочку від мобілізації.

Що робити розлученим призовникам

Якщо батько не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, він повинен представити документи, що він утримує їх, зокрема, довідку про стягнення аліментів або про відсутність заборгованості сплати.

Для розлучених чоловіків або чоловіків із дітьми від різних шлюбів, пакет документів дещо відрізняється. Для них потрібно зібрати:

свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням батьківства;

рішення суду про розлучення, у якому зазначено, з ким проживають діти;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей із батьком або письмовий договір між батьками, що підтверджує, хто здійснює опіку та піклування над дітьми;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного та договір про сплату аліментів;

заява до ТЦК та СП за встановленою формою.

Далі військовозобов'язаному повний пакет документів потрібно подати до ТЦК, де комісія розгляне питання та прийме рішення. Варто зауважити, що тут вирішальним фактором є місце проживання дітей.

До слова, відстрочку від мобілізації не отримають багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сума яких перевищує виплати за три місяці.

Водночас їх можуть і не мобілізувати, якщо вони мають інші законні підстави для цього: