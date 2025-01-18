Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства оборони України.

Дивіться також ШІ-зброя ЗСУ та рої дронів: якою буде оборонка майбутнього та чи можлива війна без людей

Скільки триватимуть роботи у реєстрах

Так, у реєстрі Національних інформаційних систем з 22:00 17 січня до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи.

Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+,

– вказали у Міноборони.

Однак у структурі наголошують, що технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки. Після технічних робіт функція стане доступною, як і завжди.

Зауважимо, що технічні роботи також вплинуть на функціонал Дії. У застосунку будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. До понеділка, 20 січня, закриють такі опції:

актові записи,

послуги ФОП,

бронювання працівників,

свідоцтва про народження,

витяг про місце проживання дитини.

Щойно все запрацює у звичному режимі, Дія моментально повідомить у соцмережах.