Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства оборони України.
Дивіться також ШІ-зброя ЗСУ та рої дронів: якою буде оборонка майбутнього та чи можлива війна без людей
Скільки триватимуть роботи у реєстрах
Так, у реєстрі Національних інформаційних систем з 22:00 17 січня до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи.
Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+,
– вказали у Міноборони.
Однак у структурі наголошують, що технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки. Після технічних робіт функція стане доступною, як і завжди.
Зауважимо, що технічні роботи також вплинуть на функціонал Дії. У застосунку будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. До понеділка, 20 січня, закриють такі опції:
- актові записи,
- послуги ФОП,
- бронювання працівників,
- свідоцтва про народження,
- витяг про місце проживання дитини.
Щойно все запрацює у звичному режимі, Дія моментально повідомить у соцмережах.