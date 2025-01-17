Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію та Міноборони.

З вечора 17 січня до 8:00 понеділка в Дії будуть недоступні послуги, пов'язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.

Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами,
– наголосили в Дії.

Які послуги в Дії закриють до понеділка, 20 січня:

  • актові записи,
  • послуги ФОП,
  • бронювання працівників,
  • свідоцтва про народження,
  • витяг про місце проживання дитини.

Зверніть увагу! Повний перелік послуг на технічну паузу дивіться на порталі Дії.

Важливо знати, що Дія не зберігає дані. Тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тож під час технічних робіт деякі послуги в Дії не працюють. Однак, щойно все запрацює у звичному режимі, Дія моментально повідомить у соцмережах.

До речі, у Міноборони заявили, що в реєстрі Національних інформаційних систем з 22:00 до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи.

Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку в застосунку Резерв+. Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки,
– запевнили в оборонному відомстві.

Також додали, що після виконання технічних робіт функція стане доступною, як і завжди.