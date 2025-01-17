Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію та Міноборони.

З вечора 17 січня до 8:00 понеділка в Дії будуть недоступні послуги, пов'язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.

Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами,

– наголосили в Дії.

Які послуги в Дії закриють до понеділка, 20 січня:

актові записи,

послуги ФОП,

бронювання працівників,

свідоцтва про народження,

витяг про місце проживання дитини.

Зверніть увагу! Повний перелік послуг на технічну паузу дивіться на порталі Дії.

Важливо знати, що Дія не зберігає дані. Тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тож під час технічних робіт деякі послуги в Дії не працюють. Однак, щойно все запрацює у звичному режимі, Дія моментально повідомить у соцмережах.

До речі, у Міноборони заявили, що в реєстрі Національних інформаційних систем з 22:00 до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи.

Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку в застосунку Резерв+. Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки,

– запевнили в оборонному відомстві.

Також додали, що після виконання технічних робіт функція стане доступною, як і завжди.