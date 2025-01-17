Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію та Міноборони.
З вечора 17 січня до 8:00 понеділка в Дії будуть недоступні послуги, пов'язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.
Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами,
– наголосили в Дії.
Які послуги в Дії закриють до понеділка, 20 січня:
- актові записи,
- послуги ФОП,
- бронювання працівників,
- свідоцтва про народження,
- витяг про місце проживання дитини.
Зверніть увагу! Повний перелік послуг на технічну паузу дивіться на порталі Дії.
Важливо знати, що Дія не зберігає дані. Тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тож під час технічних робіт деякі послуги в Дії не працюють. Однак, щойно все запрацює у звичному режимі, Дія моментально повідомить у соцмережах.
До речі, у Міноборони заявили, що в реєстрі Національних інформаційних систем з 22:00 до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи.
Через це багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку в застосунку Резерв+. Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки,
– запевнили в оборонному відомстві.
Також додали, що після виконання технічних робіт функція стане доступною, як і завжди.