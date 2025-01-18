Отсрочку от призыва могут получить как мужчины, так и женщины, подлежащих мобилизации. Как происходит мобилизация многодетных родителей и какие изменения в 2025 году рассказала "Фактам" адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская, передает 24 Канал.

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Как получить отсрочку многодетным родителям

Чтобы получить отсрочку многодетным родителям, нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус.

Его можно получить в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения в РВА, городских или поселковых советах, ЦНАПах.

Также для получения отсрочки нужно свидетельства о рождении детей, где указано отцовство и свидетельство о регистрации брака.

Для женатых эти документы являются достаточными для подтверждения права на отсрочку от мобилизации.

Что делать разведенным призывникам

Если отец не проживает со своими несовершеннолетними детьми, он должен представить документы, что он содержит их, в частности, справку о взыскании алиментов или об отсутствии задолженности уплаты.

Для разведенных мужчин или мужчин с детьми от разных браков, пакет документов несколько отличается. Для них нужно собрать:

свидетельства о рождении всех детей с указанием отцовства;

решение суда о разводе, в котором указано, с кем проживают дети;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом или письменный договор между родителями, подтверждающий, кто осуществляет опеку и попечительство над детьми;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного и договор об уплате алиментов;

заявление в ТЦК и СП по установленной форме.

Далее военнообязанному полный пакет документов нужно подать в ТЦК, где комиссия рассмотрит вопрос и примет решение. Стоит заметить, что здесь решающим фактором является место жительства детей.

К слову, отсрочку от мобилизации также не получат многодетные родители, которые имеют задолженность по уплате алиментов, сумма которых превышает выплаты за три месяца.

В то же время их могут и не мобилизовать, если они имеют другие законные основания для этого: