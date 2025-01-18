Конфликт вызвало решение Дональда Трампа изменить место проведения инаугурации. Дело в том, что церемонию по традиции должны были проводить на улице возле Капитолия. Но политик захотел перенести ее в само здание из-за холодной погоды, передает 24 Канал с ссылкой на The Washington Post.

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Сотни тысяч людей, которые купили билеты на церемонию, не смогут их использовать

На фоне внезапного переноса церемонии в помещение представители правоохранительных органов созвали срочные совещания. Члены Конгресса узнали об изменении через СМИ, а затем получили сотни звонков от растерянных избирателей, которые имели билеты на праздничные мероприятия. Работники в Капитолийской Ротонде, где теперь Трамп даст присягу, немедленно взялись за возведение новой сцены.

Изменение места проведения инаугурации заставило сотни тысяч людей, которые планировали участие в церемонии, срочно менять свои планы.

Отметим, что инаугурационный парад также перенесут с улиц Вашингтона – на арену Capital One. Проблема заключается в том, что на церемонию инаугурации Трампа продали 220 000 билетов. Однако Capital One, где, по словам политика, его сторонники смогут увидеть присягу, вмещает до 20 000 человек.

В онлайн-форумах в пятницу сотни людей обсуждали, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или максимально использовать событие, теперь лучше адаптированное для телевизионной аудитории. Некоторые писали, что планируют забрать свои теперь уже ненужные билеты для альбомов. Другие предлагали собираться в лобби отелей или в соседних барах с большими экранами. Некоторые писали, что Трамп, который родом из Нью-Йорка, и Венс, который родом из Огайо, должны были бы привыкнуть к погоде и продолжить мероприятия на улице, как было запланировано.

Переход в закрытое помещение может изменить центр притяжения с Национальной аллеи к арене Capital One, где уже было запланировано собрание тысяч сторонников Трампа для "победного митинга" в воскресенье. Стадион расположен в самом центре Вашингтона, окружен жилыми высотками, ресторанами и барами, что может осложнить меры безопасности.

Напомним, что эта инаугурация происходит после периода высокого стресса для полиции и чиновников округа, которые работали сверхурочно, чтобы организовать подсчет голосов 6 января, государственные похороны бывшего президента Джимми Картера и зимние бури, которые закрыли школы и федеральные офисы. Она также следует за атакой грузовика в Новом Орлеане в день Нового года и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, инцидентами, которые привели к повышенной готовности правоохранительных органов по всей стране.