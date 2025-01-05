Его тело перевезли в столицу штата Атланты, где потом с бывшим президентом устроили первое прощание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Voice of America.

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Что известно о похоронах Картера

Местные жители и все желающие могут попрощаться с бывшим американским президентом до утра 7 января. В этот день траурная процессия направится в Вашингтон, округ Колумбия, и где гроб с телом выставят в здании Капитолия США. В Вашингтоне церемония прощания продлится до утра 9 января.

Люди чествуют Джимми Картера / Фото Getty Images i AP

Панихида по Картеру пройдет в Национальном соборе Вашингтона 9 января, на ней будут присутствовать сразу несколько бывших президентов. Выступить с речью на похоронах бывшего лидера обещал действующий президент США Джо Байден.

Когда церемония прощания закончится, тело Картера перевезут обратно в Плейнс, где он будет похоронен на частной могиле, на участке, который виден возле его дома, рядом со своей женой Розалин, которая умерла в 2024 году в возрасте 96 лет.

В Атланте прощаются с Картером: смотрите видео

Кортеж уже останавливался возле капитолия Джорджии, где Картер занимал должность сенатора штата с 1963 по 1967 год и губернатора с 1971 по 1975 год. Губернатор Джорджии Брайан Кемп и мэр Атланты Андре Диккенс почтили память минутой молчания.

После этого кортеж направился к Президентскому центру Картера, к которому относятся президентская библиотека Картера и Центр Картера, основанный бывшим президентом и первой леди в 1982 году.

Церемония прощания с Картером: смотрите видео

Государственные похороны для американцев это мероприятие национального масштаба, проводимое в память о выдающихся гражданах страны, внесших огромный вклад в общественную жизнь. В США этой чести удостаивается большинство президентов, при условии, что их семья на это согласна.

Минута молчания по Картеру в Капитолии: смотрите видео

Длится церемония минимум неделю, а то и все 10 дней, поскольку прощаются с покойным дважды – сначала на родине, а затем в столице. Напомним, что Джимми Картер несколько лет лечился от меланомы. Заболевание распространилось на печень и мозг. В 2023 году Картер прекратил лечение и находился дома.

Он стал старейшим президентом США, прожив 100 лет. Бывший президент награжден Нобелевской премией мира. Историки подтверждают, что Картер делал прогрессивные шаги в своей политике, хотя во время его президентства это не признавалось.