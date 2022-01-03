Известно, что военный служил по контракту. Он родился в Нововасильевке Запорожской области в 2001 году.

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Солдат был механиком-водителем медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей. Правоохранители предполагают, что он покончил жизнь самоубийством. Военный, вероятнее всего, выстрелил в голову из вверенного ему штатного оружия.

Другие версии

Несмотря на это, не исключаются еще такие версии:

умышленное убийство;

доведение до самоубийства;

нарушение правил обращения с оружием.

Правоохранители открыли уголовное производство, и проводятся первоочередные следственные действия.

Вся редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего.

Последние потери

В последний день года на Донбассе погиб герой Станислав Богуславский.

16 декабря от пули снайпера погиб Станислав Запорожец. Герою было 30 лет.

Всего в 2021 году Украина потеряла 77 своих защитников в войне на Донбассе.

Текст публикации прокуратуры:

3 января 2022 года Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области.

Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в частности умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.