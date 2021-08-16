У Львові чоловік вкусив за ніс голову ОСББ: суд покарав його

На Любінській у Львові 39-річний мешканець будинку покусав голову ОСББ. Як наслідок, потерпілий має травми на носі та на пальці лівої руки. Зловмисник має сплатити понад 100 тисяч компенсації та виправні роботи.

Мешканець будинку накинувся на голову ОСББ 22 квітня. Проте засідання суду відбулось 11 серпня, а повідомили про це 16 серпня.

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Взяв за голову і вкусив ніс

Інцидент трапився на вулиці Любінській біля будинку 160. Мешканець будинку Віталій Шебек розмовляв із головою ОСББ "Любінська дорога" 59-річним Михайлом Дручеком. Раптом між чоловіками виник конфлікт.

Шебек взяв керівника двома руками за голову і вкусив за ніс. Тоді вони обоє впали на землю. Мешканець будинку ще раз вкусив голову ОСББ. Цього разу – за мізинець лівої руки.

Через укуси Михайло Дручек має перелом нігтьової фаланги, три рвані рани на носі та садна на обличчі і губах. Після цього чоловік місяць перебував на лікарняному і проходив спеціальні процедури проти рубців. Його травми оцінили, як легкі.

Ігнорував звернення

У суді мешканець будинку Віталій Шебек визнав свою провину. Він сказав, що накинувся на голову ОСББ, тому що він тривалий час не відповідав на його звернення. За словами Шебека, у будинку є багато проблем, яких не вирішують.

Інформацію про інцидент також поширили в групі з мешканцями будинку. Потерпілий змушений був ще там пояснювати, що трапилось. Він на той час цього зовсім не хотів.

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Штраф і виправні роботи

Після нападу голова ОСББ написав заяву в поліцію. Також він подав цивільний позов, щоб зловмисник виплатив йому 78 тисяч гривень матеріальної шкоди і 250 тисяч гривень моральної компенсації. Окрім цього, медики порадили очільнику зробити пластичну операцію. Вона вартує 77,4 тисячі гривень.

Наслідки від нападу є досі. При згинанні пальців пошкоджена фаланга затерпає. Через пошкодження носа в чоловікові важко дихати й болить голова.

Суддя визнала мешканця Віталія Шебека винним у вчиненні легких тілесних ушкоджень. Чоловік має сплатити 77,9 тисяч гривень матеріальної і ще 25 тисяч моральної шкоди. Також він змушений провести 150 годин на виправних роботах.