Мешканець будинку накинувся на голову ОСББ 22 квітня. Проте засідання суду відбулось 11 серпня, а повідомили про це 16 серпня.

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Взяв за голову і вкусив ніс

Інцидент трапився на вулиці Любінській біля будинку 160. Мешканець будинку Віталій Шебек розмовляв із головою ОСББ "Любінська дорога" 59-річним Михайлом Дручеком. Раптом між чоловіками виник конфлікт.

Шебек взяв керівника двома руками за голову і вкусив за ніс. Тоді вони обоє впали на землю. Мешканець будинку ще раз вкусив голову ОСББ. Цього разу – за мізинець лівої руки.

Через укуси Михайло Дручек має перелом нігтьової фаланги, три рвані рани на носі та садна на обличчі і губах. Після цього чоловік місяць перебував на лікарняному і проходив спеціальні процедури проти рубців. Його травми оцінили, як легкі.

Ігнорував звернення

У суді мешканець будинку Віталій Шебек визнав свою провину. Він сказав, що накинувся на голову ОСББ, тому що він тривалий час не відповідав на його звернення. За словами Шебека, у будинку є багато проблем, яких не вирішують.

Інформацію про інцидент також поширили в групі з мешканцями будинку. Потерпілий змушений був ще там пояснювати, що трапилось. Він на той час цього зовсім не хотів.

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Штраф і виправні роботи

Після нападу голова ОСББ написав заяву в поліцію. Також він подав цивільний позов, щоб зловмисник виплатив йому 78 тисяч гривень матеріальної шкоди і 250 тисяч гривень моральної компенсації. Окрім цього, медики порадили очільнику зробити пластичну операцію. Вона вартує 77,4 тисячі гривень.

Наслідки від нападу є досі. При згинанні пальців пошкоджена фаланга затерпає. Через пошкодження носа в чоловікові важко дихати й болить голова.

Суддя визнала мешканця Віталія Шебека винним у вчиненні легких тілесних ушкоджень. Чоловік має сплатити 77,9 тисяч гривень матеріальної і ще 25 тисяч моральної шкоди. Також він змушений провести 150 годин на виправних роботах.