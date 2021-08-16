Житель дома набросился на главу ОСМД 22 апреля. Однако заседание суда состоялось 11 августа, а сообщили об этом 16 августа.

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Взял за голову и укусил за нос

Инцидент случился на улице Любинской возле дома 160. Житель дома Виталий Шебек разговаривал с главой ОСМД "Любинская дорога" 59-летним Михаилом Дручеком. Вдруг между мужчинами возник конфликт.

Шебек взял руководителя двумя руками за голову и укусил за нос. Тогда они оба упали на землю. Житель дома еще раз укусил главу ОСМД. На этот раз – за мизинец левой руки.

Из-за укусов Михаил Дручек имеет перелом ногтевой фаланги, три рваные раны на носу и ссадины на лице и губах. После этого мужчина месяц находился на больничном и проходил специальные процедуры против рубцов. Его травмы оценили как легкие.

Игнорировал обращение

В суде житель дома Виталий Шебек признал свою вину. Он сказал, что набросился на главу ОСМД, потому что он долгое время не отвечал на его обращение. По словам Шебека, в доме есть много проблем, которых не решают.

Информацию об инциденте также распространили в группе с жильцами дома. Пострадавший вынужден был еще там объяснять, что случилось. Он к тому времени этого совсем не хотел.

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Штраф и исправительные работы

После нападения глава ОСМД написал заявление в полицию. Также он подал гражданский иск, чтобы злоумышленник выплатил ему 78 тысяч гривен материального ущерба и 250 тысяч гривен моральной компенсации. Кроме этого, медики посоветовали главе сделать пластическую операцию. Она стоит 77,4 тысячи гривен.

Последствия от нападения есть до сих пор. При сгибании пальцев поврежденная фаланга затекает. Из-за повреждения носа мужчине трудно дышать и болит голова.

Судья признала жителя Виталия Шебека виновным в совершении легких телесных повреждений. Мужчина должен уплатить 77,9 тысячи гривен материального и еще 25 тысяч морального ущерба. Также он вынужден провести 150 часов на исправительных работах.