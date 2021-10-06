У Львові чоловік впав у 2-метрову яму: фото з місця події

Львів'янин 5 жовтня впав у траншею глибиною приблизно 2 метри. Постраждалий не міг вибратися самотужки, тож йому на допомогу приїхали рятувальники.

Траншею викопали для проведення ремонтних робіт. Комунальники обгородили її обмежувальною стрічкою.

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Чоловік впав у 2-метрову яму

О 20:46 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що біля будинку №7 на вулиці Хвильового чоловік впав у яму. Постраждалий не міг самостійно з неї вибратись. До місця події негайно скерували рятувальників.

Співробітники ДСНС з'ясували, що поблизу будинку проводять ремонт. Тому комунальники викопали там траншею глибиною близько 2 метрів. Роботи ще до кінця не завершили, тож небезпечну ділянку обгородили обмежувальною стрічкою.



Чоловік впав у траншею біля будинку / Фото ДСНС Львівщини

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Рятувальники витягли чоловіка з траншеї

За допомогою драбини співробітники ДСНС витягнули чоловіка з траншеї. 48-річного постраждалого передали медикам швидкої.

Лікарі оглянули львів'янина та надали усю необхідну допомогу. До порятунку чоловіка залучили 3 рятувальників та 1 одиницю техніки.

У серпні на вулиці Шевченка у траншеї біля тротуару знайшли непритомного чоловіка . Правоохоронці з'ясували, що львів'янин був п'яним, тож не помітив обгороджену яму і впав.



Постраждалого оглянули медики швидкої / Фото ДСНС Львівщини