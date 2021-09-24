Інцидент трапився на вулиці Підвальній, біля пам'ятника Іванові Федорову. Наразі невідомо, як саме пенсіонерка провалилася у яму, адже навколо неї був бетонний парапет.
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Літня жінка провалилася у 3-метрову яму
О 12:10 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що біля будинку №9 на вулиці Підвальній жінка впала в яму. Постраждала не могла вибратися самостійно, тож на її порятунок негайно вирушили співробітники ДСНС.
Рятувальники на місці виклику з'ясували, що перехожі почули, що хтось кличе на допомогу. Саме вони й зателефонували у Службу порятунку. Яма, у яку впала жінка, має глибину приблизно 3 метри.
Співробітники ДСНС за допомогою драбини спустились до постраждалої та допомогли їй вибратись на поверхню. 77-річну жінку передали медикам для огляду. До робіт залучили 1 одиницю техніки та 5 рятувальників.
Рятувальники витягли пенсіонерку з ями / Фото ДСНС Львівщини