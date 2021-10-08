На Марсовому полі у Львові демонтують радянську зірку із серпом і молотом

На Марсовому полі у Львові демонтують величезний орден "Вітчизняна війна". Елементи пам'ятного знака перемістять у музей "Територія терору".

Займатися демонтажем зірки зі серпом і молотом доручили керівництву музею "Личаківський цвинтар". Про це розповіли 8 жовтня.

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Зірку встановила радянська влада

Виконавчий комітет Львівської міськради вирішив демонтувати з Марсового поля радянський орден "Вітчизняна війна". Це – величезна зірка із серпом і молотом.

Після цього елементи пам'ятного знака перенесуть у музей "Територія терору". До слова, там якраз зберігають усі подібні радянські символи.

Марсове поле у Львові

Марсове поле – військовий меморіал, розташований відразу впритул до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.

Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у I Світовій війні.

Проте в 1946 – 1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар. Натомість керівництво створило нове кладовище радянських солдатів, що загинули у боях з УПА.

Тоді ж і встановили величезний орден "Вітчизняна війна". Раніше цей знак неодноразово розмальовували.

Про те, що з Марсового поля врешті слід прибрати радянський орден "Вітчизняна війна", у мерії заговорили в липні цього року. На цю ініціативу відразу відреагувало МСЗ Росії, надіславши ноту протесту.