На Марсовому полі у Львові демонтують радянську зірку із серпом і молотом
8 жовтня 2021 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:"Львівський портал"
На Марсовому полі у Львові демонтують величезний орден "Вітчизняна війна". Елементи пам'ятного знака перемістять у музей "Територія терору".
Займатися демонтажем зірки зі серпом і молотом доручили керівництву музею "Личаківський цвинтар". Про це розповіли 8 жовтня.
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Зірку встановила радянська влада
Виконавчий комітет Львівської міськради вирішив демонтувати з Марсового поля радянський орден "Вітчизняна війна". Це – величезна зірка із серпом і молотом.
Після цього елементи пам'ятного знака перенесуть у музей "Територія терору". До слова, там якраз зберігають усі подібні радянські символи.Зверніть увагу! Про те, що з Марсового поля врешті слід прибрати радянський орден "Вітчизняна війна", у мерії заговорили в липні цього року. На цю ініціативу відразу відреагувало МСЗ Росії, надіславши ноту протесту.
Марсове поле у Львові
- Марсове поле – військовий меморіал, розташований відразу впритул до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.
- Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у I Світовій війні.
- Проте в 1946 – 1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар. Натомість керівництво створило нове кладовище радянських солдатів, що загинули у боях з УПА.
- Тоді ж і встановили величезний орден "Вітчизняна війна". Раніше цей знак неодноразово розмальовували.