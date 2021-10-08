Займатися демонтажем зірки зі серпом і молотом доручили керівництву музею "Личаківський цвинтар". Про це розповіли 8 жовтня.
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Зірку встановила радянська влада
Виконавчий комітет вирішив демонтувати з Марсового поля радянський орден "Вітчизняна війна". Це – величезна зірка із серпом і молотом.
Після цього елементи пам'ятного знака перенесуть у музей "Територія терору". До слова. там якраз зберігають усі подібні радянські символи.
Марсове поле у Львові
- Марсове поле – військовий меморіал, розташований відразу впритул до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.
- Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у I Світовій війні.
- Проте в 1946-1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар. Натомість керівництво створило нове кладовище радянських солдатів, що загинули у боях з УПА.
- Тоді ж і встановили величезний орден "Вітчизняна війна". Раніше цей знак неодноразово розмальовували.