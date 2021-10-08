Займатися демонтажем зірки зі серпом і молотом доручили керівництву музею "Личаківський цвинтар". Про це розповіли 8 жовтня.

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Зірку встановила радянська влада

Виконавчий комітет вирішив демонтувати з Марсового поля радянський орден "Вітчизняна війна". Це – величезна зірка із серпом і молотом.

Після цього елементи пам'ятного знака перенесуть у музей "Територія терору". До слова. там якраз зберігають усі подібні радянські символи.

Зверніть увагу! Про те, що з Марсового поля врешті слід прибрати радянський орден "Вітчизняна війна", у мерії заговорили в ліпні цього року. На цю ініціативу відразу відреагувало МСЗ Росії, надіславши ноту протесту.

Марсове поле у Львові