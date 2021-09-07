На реакцію російського телебачення на демонтаж пам'ятника звернув увагу у своєму блозі єдиний український кореспондент, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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Реакція окупантів на демонтаж пам'ятника в Києві

У студії одного із пропагандистських шоу демонтаж істерично коментували Ольга Скабєєва і скандальний глава "Ліберально-демокративної партії Росії" Володимир Жиріновський.

Можливо, вже час відповідні заходи вводити? Можливо, досить дивитися на те, вони нас смикають за вуса і думати на тему того, що це тільки еліта,

– заявила Скабєєва.

Жиріновський видав у підтримку пропагандистки ствердний вигук. Далі ведуча традиційно "почала роздумувати" на тему "братніх народів".

"Де "братній народ"? Чому він мовчить? Чому він не обуриться?", – запитувала Скабєєва. Крім того, вона висловила свої страхи щодо наступних кроків України.

У Києві демонтували пам'ятний знак: що відомо

6 вересня у столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви. Він був розташований у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району у такий спосіб виконало рішення Київради.

Наразі пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

У Росії істерика через демонтаж пам'ятника в Києві: дивіться відео