Рішення про демонтаж пам'ятника прийняли ще 8 липня. Про його знесення розповіла депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова 5 вересня.
До теми Київрада зі скандалом підтримала знесення знака на честь дружби з Москвою: відео
"Наша з вами перемога"
Депутатка Аліна Михайлова пише, що "цього шматка граніту в києві вже немає". Вона зазначає, що це спільна перемога з місцевими жителями. Михайлова також каже, що пам'ятник на честь дружби з Москвою – плювок в душу українцям.
Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте,
– пише депутатка.
Демонтували пам'ятник на честь дружби з Москвою / Фото з фейсбуку Аліни Михайлової
Текст публікації депутатки Київської міськради Аліни Михайлової:
ПАМ‘ЯТНИК ДРУЖБИ З МОСКВОЮ ДЕМОНТОВАНО
В принципі, це вся новина, яку вам треба знати. Якщо ви притомних поглядів – можете вже відкорковувати шампанське і святкувати неділю. Нижче – як усе відбувалось.
Це одоробло з‘явилось у нашому місті в далекому 2001-му. Як влучно зауважив один мій колега, по сумісництву адвокат Мертвечука (пробачте, будь ласка, кияни, що мушу називати таких людей колегами), мені тоді було 7. Менше, ніж триває російсько-українська війна.
2014 став водорозділом. Дружба не передбачає вбивства, брехні і захоплення чужого. Дружба, якщо й існувала колись, закінчилась окупацією Севастополя, Донецька і Луганська. Дружба в майбутньому неможлива, допоки Росія не піде геть з кожного сантиметру української землі, не відшкодує кожну копійку збитків і поки президент РФ не вибачиться перед українським народом на колінах.
Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте.
І пам‘ятника цієї дружби теж більше немає.
Не пройшло й півроку, як КП УЗН Голосіївського району виконав Рішення Київради від 8 липня 2021 року і демонтував цей сором з вулиць нашого міста. Щоправда, зробив це в доволі цікавий спосіб: мене, як депутата-ініціатора цього рішення, не було про це повідомлено, хоча відповідне звернення я робила кілька разів упродовж останніх двох місяців. Жодне ЗМІ не було запрошене, жодної новини чи прес-релізу. Відео і фото з процедури демонтажу я чекаю досі. З чим пов‘язана така таємничість цього дійства? Небажання збурювати колаборантів чи провокувати агресора? Внутрішня незгода з цим рішенням? Халатність до своїх обов‘язків?
Як би там не було, а цього шматка граніту в Києві вже немає.
І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму. Далі КП УЗН, відповідно до мого рішення, має провести аудит усіх пам‘ятних знаків у Києві, пов‘язаних із державою-агресором і вирішити, що з ними робити. Моя позиція: вслід за декомунізацією ми маємо провести жорстку дерусифікацію. «Кієв рускій горад» залиште для шизофреників-єдиноросів, а в нашому Києві, столиці України, не має місця повазі до окупантів. Зараз моя команда збирає детальну інформацію щодо київських топонімів (зокрема, назв вулиць і об‘єктів), пам‘ятників, іншого спадку, пов‘язаного з Росією, щоб розробити комплексний підхід і вичистити наше місто від цієї травми. Якщо бажаєте допомогти в цьому – пишіть. Будемо прибирати сміття разом.
Щойно матиму будь-які матеріали безпосередньо з місця подій – обов‘язково з вами поділюсь. А поки піду святкувати: надворі неділя, а в нашому місті – на одну проблему менше.
Слава Україні!
Демонтаж пам'ятника: остаточне рішення
- Під час пленарного засідання Київради 8 липня більшість депутатів підтримала знесення знака "Дружби з Москвою".
- Депутати партії ОПЗЖ виступили проти розгляду такого рішення.
- Майже в повному складі "за" проголосували депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини".
- Згідно з рішенням політиків, після демонтажу знак мали відправити до Музею тоталітарного режиму.