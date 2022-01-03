У Львові дівчина справила нужду під пам'ятником Бандери: обурливі кадри 18+
Джерело:24 канал
Мережу шокував інцидент, який нещодавно трапився у Львові. Молода дівчина справила нужду прямо під пам'ятником Степану Бандері на однойменній вулиці.
Шокуюче відео з'явилося на ресурсі Vimeo 3 грудня близько 15:00. Найімовірніше, що його зняли ще восени, але опублікувати чомусь вирішили згодом.
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Подробиці про скандальне відео у Львові
Опубліковане відео цинічно назвали "Запрошення до мирної розмови". "Благодійний фонд "червона сеча", – коротко зазначили в описі. Що це означає – невідомо. Втім, користувач фейсбуку Олександр Андріяш, який одним із перших поширив ці кадри, підписав їх так: "Червона сеча атакує провідника українського народу (неймовірне осквернення)".
На відео видно, як молода дівчина присіла під пам'ятником і справляє нужду. Після цього воно демонстративно одягає труси, шорти та йде. На фоні весь цей час лунає пісня "Батько наш, Бандера". Станом на 20:30 ролик неможливо переглянути за посиланням на Vimeo. Судячи зі всього, його видалили після значного розголосу.
Дівчина справляє нужду біля пам'ятника Бандері у Львові / Скриншот
Що відомо про ймовірну авторку відео
- На сторінці автора у Vimeo було вказано, що профіль належить Наталії Дерев'янко. Наразі її інстаграм-сторінку може переглядати лише обмежене коло користувачів.
- Ймовірно, що ця дівчина веде у фейсбуці сторінку з назвою "Адольф Отченашкін". У профілі зазначено, що їй – 24 роки, а родом вона нібито з Києва.
- В останньому дописі у соцмережі вона якраз поскаржилася на "інтернет-сафарі" проти неї через відео з пам'ятником Бандері. Дівчина показала скриншоти погроз та закликів вибачитися за скоєне.
- Очевидно, що дівчина, присутня на обурливому відео біля пам'ятника Бандері, є учасницею так званого артколективу "Воїни добра і світла".
- Його члени поширюють неоднозначний контент у мережі. Наприклад, фото з використаною прокладкою на обличчі чи презервативом у зубах.