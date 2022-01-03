Шокуюче відео з'явилося на ресурсі Vimeo 3 грудня близько 15:00. Найімовірніше, що його зняли ще восени, але опублікувати чомусь вирішили згодом.

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Подробиці про скандальне відео у Львові

Опубліковане відео цинічно назвали "Запрошення до мирної розмови". "Благодійний фонд "червона сеча", – коротко зазначили в описі. Що це означає – невідомо. Втім, користувач фейсбуку Олександр Андріяш, який одним із перших поширив ці кадри, підписав їх так: "Червона сеча атакує провідника українського народу (неймовірне осквернення)".

На відео видно, як молода дівчина присіла під пам'ятником і справляє нужду. Після цього воно демонстративно одягає труси, шорти та йде. На фоні весь цей час лунає пісня "Батько наш, Бандера". Станом на 20:30 ролик неможливо переглянути за посиланням на Vimeo. Судячи зі всього, його видалили після значного розголосу.



Дівчина справляє нужду біля пам'ятника Бандері у Львові / Скриншот

Що відомо про ймовірну авторку відео

На сторінці автора у Vimeo було вказано, що профіль належить Наталії Дерев'янко. Наразі її інстаграм-сторінку може переглядати лише обмежене коло користувачів.

Ймовірно, що ця дівчина веде у фейсбуці сторінку з назвою "Адольф Отченашкін". У профілі зазначено, що їй – 24 роки, а родом вона нібито з Києва.

В останньому дописі у соцмережі вона якраз поскаржилася на "інтернет-сафарі" проти неї через відео з пам'ятником Бандері. Дівчина показала скриншоти погроз та закликів вибачитися за скоєне.

через відео з пам'ятником Бандері. Дівчина показала скриншоти погроз та закликів вибачитися за скоєне. Очевидно, що дівчина, присутня на обурливому відео біля пам'ятника Бандері, є учасницею так званого артколективу "Воїни добра і світла".

Його члени поширюють неоднозначний контент у мережі. Наприклад, фото з використаною прокладкою на обличчі чи презервативом у зубах.

Зверніть увагу! 24 канал вже звернувся за коментарем до львівських правоохоронців, щоб дізнатися, як вони реагуватимуть на цей інцидент. Ми доповнимо цю новину, коли отримаємо коментар.