У Львові двоє чоловіків влаштували різанину: напали на 25-річного хлопця і поліцейського

У Львові правоохоронці затримали 2 чоловіків. Зловмисники підрізали львів'янина та поліцейського, який намагався їх зупинити.

Правоохоронець перебував поза службою. Він побачив напад на львів'янина та вирішив втрутитись.

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Двоє чоловіків підрізали львів'янина і поліцейського

Правоохоронцям зателефонували медики й розповіли, що у лікарню потрапили львів'янин та поліцейський.

В обох чоловіків були ножові поранення.

Поліцейські встановили, що вночі 17 серпня в одному з львівських магазинів трапився конфлікт між двома чоловіками та компанією друзів.

Чоловіки почали погрожувати їм фізичною розправою.

Вже через кілька днів біля одного з розважальних закладів зловмисники підійшли до 25-річного чоловіка, з яким у них раніше виникла сутичка, та вдарили його ножем.

Поруч у позаслужбовий час перебував правоохоронець.

Він спробував затримати нападників, однак вони вдарили його ножем у живіт.



Зловмисники напали на поліцейського з ножем / Фото Нацполіції

Зловмисників затримали

Слідчі розпочали кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:

Умисне тяжке тілесне ушкодження;

Хуліганство.

Правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявились 45-річний місцевий житель та 36-річний киянин. Один з чоловіків уже неодноразово мав проблеми із законом. Під час затримання зловмисники чинили опір поліцейським.

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Нападниками були львів'янин і киянин / Фото Нацполіції