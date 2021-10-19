У Львові екстрено сів літак з Праги

У Львові 18 жовтня літак Czech Airlines здійснив екстрену посадку. Одному із пасажирів авіасудна стало погано – екіпаж запідозрив у нього серцевий напад.

Літак виконував рейс з Праги до Києва. 67-річного чоловіка після посадки госпіталізували.

Зауважте Пасажирка мала позитивний ПЛР-тест: рейс SkyUp не міг вилетіти з Єгипту 4 години

Літак з Праги здійснив екстрену посадку у Львові

Пасажир рейсу Прага – Київ Андрій Анісімов розповів у фейсбуці, що літак компанії Czech Airlines 18 жовтня здійснив екстрену посадку аеропорті "Львів".

Хочу подякувати екіпажу ОК918 Czech Airlines (Прага – Київ) за злагоджену та професійну роботу під час вимушеної посадки літака у Львові через серцевий напад в одного з пасажирів,

– зауважив чоловік.

За словами Анісімова, на борту авіасудна був дефібрилятор. Пасажири літака хотіли ним скористатись, аби допомогти чоловікові. Однак також рейсом летіла лікарка-нейрохірург. Вона сказала, що найкраще буде здійснити екстрену посадку у Львові, щоб доставити чоловіка в лікарню.

Чоловіка вже виписали з лікарні

Літак вилетів із Праги об 11:29 за місцевим часом (12:29 за Києвом). Екстрену посадку у Львові він здійснив близько 14:00. Тож до Києва авіасудно прилетіло лише о 16:09 замість 14:35 (за київським часом).

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли, що швидка доставила пасажира літака, 67-річного вінничанина, у Львівську лікарню швидкої допомоги. Його госпіталізували зі скаргами на біль в області серця та запаморочення. Однак лікарі медзакладу зауважили, що проблем із серцем у чоловіка не виявили.

"У нього був низький пульс, на момент надходження в лікарню впав до 50 ударів на хвилину проти 60 – 70 у людини зазвичай. Але загрози це не становить", – додали в лікарні.

Також чоловікові зробили тест на коронавірус. Він виявився негативним. Наступного дня, 19 жовтня, пацієнта вже виписали з лікарні й він поїхав додому.